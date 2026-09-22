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22 сентября, 09:00

Транспорт

"Новости дня": в Москве на линию вышел пятый беспилотный трамвай

"Новости дня": в Москве на линию вышел пятый беспилотный трамвай

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В Москве стало больше беспилотных трамваев – на линию вышел пятый состав с искусственным интеллектом. Это своего рода умный водитель, который не устает и должен идеально соблюдать правила.

Благодаря системе радаров и камер трамвай "видит" дорогу на 360 градусов. Он сам притормаживает перед пешеходными переходами, четко реагирует на светофоры и открывает двери на остановках. В салоне инновационного транспорта все как и в обычных моделях: есть разъемы для зарядки телефонов, система климат-контроля, информационные табло.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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