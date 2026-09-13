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13 сентября, 07:50

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"Новости дня": начался ремонт Новоалексеевского тоннеля на северо-востоке Москвы

"Новости дня": начался ремонт Новоалексеевского тоннеля на северо-востоке Москвы

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На северо-востоке Москвы начался ремонт Новоалексеевского тоннеля. Специалистам предстоит обновить около 4 тысяч квадратных метров покрытия и облицовку стен. Для этого используют современные панели, которые защитят сооружение от влаги и помогут продлить срок его службы.

Ежедневно через тоннель проезжают около 1 000 машин, поэтому полностью закрывать его на время работ не будут. Полосы будут перекрывать поэтапно.

Об этом – в программе "Новости дня".

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