Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 12:10

Город

"Новости дня": в Москве стартовал второй этап благоустройства "Лужников"

"Новости дня": в Москве стартовал второй этап благоустройства "Лужников"

"Улицы московские": Красносельские улицы

Автопробег "Вектор развития: Москва" состоялся в День города

В Донецке благодаря столичным специалистам отремонтировали школу

Серп и Молот стал 90-м городским вокзалом Москвы

Пушкинская набережная в Парке Горького стала полностью пешеходной

Около 90 тысяч поездок в сутки ожидается на первом участке Рублево-Архангельской линии

Столичный салон красоты закрылся после конфликта с бьюти-блогером

Собянин: начался прием заявок на конкурс лучших практик наставничества Москвы

Кратковременные дожди ожидаются в Москве 7 сентября

В Москве стартовал второй этап масштабного благоустройства олимпийского комплекса "Лужники" в районе Хамовники. Строители приступили к восстановлению Лужнецкой набережной.

Там планируется обновить асфальт, привести в порядок пешеходную зону, а также велосипедные и беговые дорожки. Для любителей заниматься под открытым небом на тренажерах отремонтируют существующие площадки. Рядом со всеми зонами появятся питьевые фонтанчики.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городблагоустройствовидео

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

Лавина погубила группу опытных альпинистов в Кабардино-Балкарии

Всего в группе было 33 альпиниста, и судьба многих из них остается неизвестной

Эксперты уверены: это была не просто лавина, а ледовый обвал

Читать
закрыть

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика