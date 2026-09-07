"Новости дня": в Москве стартовал второй этап благоустройства "Лужников"

В Москве стартовал второй этап масштабного благоустройства олимпийского комплекса "Лужники" в районе Хамовники. Строители приступили к восстановлению Лужнецкой набережной.

Там планируется обновить асфальт, привести в порядок пешеходную зону, а также велосипедные и беговые дорожки. Для любителей заниматься под открытым небом на тренажерах отремонтируют существующие площадки. Рядом со всеми зонами появятся питьевые фонтанчики.

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