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16 августа, 00:15

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"Новости дня": на десятках улиц Москвы провели переразметку

"Новости дня": на десятках улиц Москвы провели переразметку

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На десятках улиц Москвы провели переразметку: в Братееве организовали круговое движение, на севере города открыли левый поворот, на МКАД добавили переходно-скоростные полосы. С начала года реализовано 38 подобных проектов, до конца декабря планируют еще 62.

В российские регионы направят более 56 миллионов доз обновленной вакцины, защищающей от актуальных штаммов – гонконгского и свиного гриппа. Препарат разработали весной по рекомендациям ВОЗ, поставки начнутся в конце августа.

Специалисты Мосэкомониторинга ежегодно обследуют более 14 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников: оценивают состояние коры, кроны, листвы и прикорневой зоны, выявляют болезни и вредителей. Благодаря системному контролю 95% деревьев находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии.

Подробнее – в эфире программы "Новости дня".

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