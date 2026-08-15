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15 августа, 08:30

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"Новости дня": в Москве пройдет цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник"

"Новости дня": в Москве пройдет цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник"

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15 и 16 августа на площадках проекта "Питомцы в Москве" состоится цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник". События развернутся в пяти округах: на востоке, северо-востоке, северо-западе, юге и юго-западе Москвы. Участие будет бесплатным, присоединиться смогут все желающие.

Опытные кинологи проведут открытые уроки. Владельцам расскажут, как наладить контакт с собакой, освоить базовые команды и скорректировать поведение питомца любого возраста. На лекциях специалисты затронут темы правильного питания, ухода за шерстью и косметики для животных. Подробнее – в программе "Новости дня".

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