"Новости дня": Севастопольский проспект получил обновленную дорожную разметку

Севастопольский проспект получил обновленную дорожную разметку. На ключевой магистрали появились 7 новых мест для разворота со светофорами, а 3 действующих участка сделали регулируемыми.

Удобные выезды заработали на разных отрезках проспекта: перед 6-м Загородным проездом, Зюзинской улицей, улицей Миклухо-Маклая, южнее улицы Бутлерова и около Нахимовского проспекта. Изменена также схема движения на перекрестке с Болотниковской улицей. Выполнить левый поворот теперь можно сразу из двух рядов. По расчетам специалистов, это избавит дорогу от заторов.

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