"Новости дня": электробусы вышли на два новых маршрута между Москвой и областью

Электробусы вышли на два новых маршрута между Москвой и областью. Они заменили автобусы на маршруте № 1971 от станции метро "Сходненская" до Химок. Также экомашины вышли на маршрут С908 от платформы Чертаново до поселка Измайлово.

Причем электробусов на линии вывели больше, чем раньше было автобусов. Это позволит увеличить транспортную доступность и сократит время ожидания общественного транспорта для пассажиров.

В салонах установлены удобные кресла, USB-разъемы для зарядки и увеличенное пространство для колясок и велосипедов.

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