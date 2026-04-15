"Новости дня": в России изменили правила подсчета стажа при назначении пенсий

В России изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий. Теперь годы ухода за детьми засчитываются полностью.

Каждый год отпуска по уходу до 1,5 года включается в стаж без ограничений. При рождении двойни или тройни время ухода за каждым ребенком суммируется.

Нововведения важны для многодетных семей, в том числе для родителей пяти и более детей. Благодаря новым правилам их будущие пенсионные выплаты могут стать выше.

