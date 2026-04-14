"Новости дня": свыше 3,5 тыс вакансий представят на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Москвичам помогут найти работу за один день. Более 3,5 тысячи вакансий представят на Всероссийской ярмарке трудоустройства в пятницу, 17 апреля. Ярмарка пройдет на пяти площадках городской службы занятости.

С 2026 года семьи с двумя и более детьми могут претендовать на новую ежегодную выплату. Главное условие – оба родителя работают и постоянно проживают в России. Оформить выплату можно будет по заявлению с 1 июня через "Госуслуги", Соцфонд или МФЦ.

На ВДНХ отреставрируют павильон "Оптика" – бывший "Ленинград и Северо-Восток РСФСР". На фасадах восстановят 24 скульптуры ученого, тракториста и женщин-колхозниц. Внутри приведут в порядок живописные панно и лепной декор.

