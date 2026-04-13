"Новости дня": на рынках "Москва – на волне" увеличили размер скидки для участников СВО

На рыбных рынках "Москва – на волне" расширили программу скидок для участников СВО и их семей. Теперь льгота составляет 15% и действует в течение всего времени работы торговых точек – с 10:00 до 22:00 без выходных.

Кроме того, особые условия предусмотрены для горожан старшего возраста и многодетных семей. Еженедельно, с понедельника по четверг, с 10:00 до 13:00, для них действует скидка в аналогичном размере. Для ее получения необходимо предъявить удостоверение пенсионера или многодетной семьи.

Скидка распространяется и на двух рынках, расположенных в районах Митино и Косино-Ухтомский. Там продают только проверенную продукцию, которая проходит контроль в собственной лаборатории.

