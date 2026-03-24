"Новости дня": в РФ могут ввести бронирование красивых автономеров через "Госуслуги"

В России планируют ввести возможность бронировать автомобильные номера через портал "Госуслуги". Речь идет о платной услуге для выбора красивых сочетаний букв и цифр.

Правительственная комиссия поддержала законопроект, который вводит механизм резервирования государственных регистрационных знаков. Поправки внесли в Госдуму депутаты фракции "Новые люди" в октябре 2025 года.

Согласно инициативе, с 1 июля 2026 года автовладельцы смогут бронировать номера из доступного списка через "Госуслуги". Порядок и стоимость услуги определит ГИБДД, при этом деньги за бронь возвращаться не будут.

