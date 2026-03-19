Москва возобновила прямое авиасообщение с Катаром. Из Дохи в Шереметьево прилетел первый рейс с россиянами. Теперь полеты на этом маршруте станут ежедневными.

В начале конфликта на Ближнем Востоке всего в странах Персидского залива находились около 50 тысяч туристов из России. Из них около 23 тысяч отдыхали там в рамках пакетных туров. Крупнейшие туроператоры уже завершили свои эвакуационные программы.

