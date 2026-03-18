Два вестибюля с траволаторами построят на станции "Достоевская"

Два вестибюля построят на станции "Достоевская" Кольцевой линии. Один будет подземным, другой наземным с переходом и траволаторами. Новая станция расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Общая готовность объекта составляет около 44%.

Завершено строительство правого обходного тоннеля. Это один из ключевых этапов работ. Такие тоннели позволяют сохранить движение поездов и не закрывать действующий участок линии. Ранее строители прошли левый обходной тоннель. Работы ведутся в центре города рядом с действующими линиями метро и плотной застройкой.

