Новый поезд "Москва-2026" станет основой для беспилотной системы метро

Поезд "Москва-2026" станет основой для беспилотной системы метро. Эту модель представили на официальном старте тестирования беспилотного поезда в электродепо "Аминьевское". Пока испытания проходят составы, созданные на базе "Москвы-2024".

Беспилотный поезд в московском метро уже проехал более 1 тысячи километров. Состав испытывают на Большой кольцевой линии без пассажиров. Первый в России беспилотный поезд метро начали тестировать два месяца назад. Машинисту ни разу не пришлось вмешиваться в работу искусственного интеллекта.

