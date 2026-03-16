16 марта, 18:55

Москвичам рассказали о развитии беспилотного транспорта

16 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялся круглый стол "Беспилотный транспорт в России – вызовы и решения".

Внедрение беспилотных технологий на транспорте – одно из важных направлений в развитии современного мегаполиса. Москва, благодаря работе специалистов Центра перспективных разработок московского транспорта, не только с успехом их применяет, но и является флагманом в области беспилотных инноваций. Сегодня в Москве уже запущен первый в стране беспилотный трамвай. А на БКЛ тестируют первый в России беспилотный поезд метро.

Как беспилотные технологии меняют жизнь города и самих горожан? Кто и где создает самые инновационные виды транспорта? Какие перспективы развития беспилотного транспорта у нас в стране? И чем опыт Москвы может помочь регионам в области применения инноваций?

Об этом и многом другом в ходе круглого стола рассказали:

  • директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства экономического развития РФ Владимир Волошин;
  • первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Роман Латыпов;
  • заместитель генерального директора по продукту в Navio Сергей Пашков.

Модератором дискуссии выступила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

