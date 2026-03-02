К 2030 году БКЛ станет первой беспилотной линией столичного метро

К 2030 году Большая кольцевая линия станет первой беспилотной веткой московского метро. С января 2025-го там уже курсирует один такой состав, пока без пассажиров и под контролем машиниста.

Жительница окраины города призналась, что с появлением БКЛ ей стало физически удобнее добираться и до работы, и до аэропортов. Другой пассажир подсчитал, что по некоторым маршрутам поездки стали быстрее на 30%.

