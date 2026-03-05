"Новости дня": новые электробусы выйдут на маршруты Москвы в этом году

Для москвичей в этом году на маршруты выйдут свыше 400 новых электробусов. В результате общее количество таких машин в городе превысит 3 300. Это уже почти половина от всего парка Мосгортранса.

Электробусы обслуживают около 270 маршрутов и ежедневно перевозят свыше 1 миллиона пассажиров. Один электробус позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год.

Подробнее – в программе "Новости дня".