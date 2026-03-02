02 марта, 12:30Город
"Новости дня": четыре детских сада построят в Филимонковском районе
В Филимонковском районе Москвы сейчас строятся сразу четыре детских сада, которые смогут принять более 1 тысячи малышей. Два детсада возводят на улице Харлампиева, а еще два – на улице Лаптева.
В каждом из них обустроят кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы, а также медпункты, кухню и столовую. Прилегающую территорию благоустроят, там появятся игровые и спортивные площадки.
Подробнее – в программе "Новости дня".