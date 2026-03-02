Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 12:30

Город

"Новости дня": четыре детских сада построят в Филимонковском районе

"Новости дня": четыре детских сада построят в Филимонковском районе

"Москва – столица спорта": восьмую зимнюю спартакиаду АФК "Система" провели 28 февраля

Заммэра Ракова рассказала об итогах чемпионата "Московские профессионалы"

Оттепель задержится в Москве до 6 марта

БКЛ позволила москвичам экономить до 45 минут в пути

Проекту "Московское долголетие" исполнилось 8 лет

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 4 марта

Собянин подвел итоги сдачи нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей

Плюсовая погода с мокрым снегом и дождем пришла в Москву

Три года исполнилось Большой кольцевой линии московского метро

В Филимонковском районе Москвы сейчас строятся сразу четыре детских сада, которые смогут принять более 1 тысячи малышей. Два детсада возводят на улице Харлампиева, а еще два – на улице Лаптева.

В каждом из них обустроят кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы, а также медпункты, кухню и столовую. Прилегающую территорию благоустроят, там появятся игровые и спортивные площадки.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городстроительствовидео

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика