"Новости дня": четыре детских сада построят в Филимонковском районе

В Филимонковском районе Москвы сейчас строятся сразу четыре детских сада, которые смогут принять более 1 тысячи малышей. Два детсада возводят на улице Харлампиева, а еще два – на улице Лаптева.

В каждом из них обустроят кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы, а также медпункты, кухню и столовую. Прилегающую территорию благоустроят, там появятся игровые и спортивные площадки.

Подробнее – в программе "Новости дня".