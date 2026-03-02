Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 4 марта. Весна будет ощущаться в столице как минимум всю первую половину недели, затем вернутся ночные заморозки.

Медики предупредили, что при теплой ранней весне может сдвинуться сезон аллергии на начало марта, тогда как обычно он наступает не ранее конца месяца или даже начала-середины апреля. В зоне риска люди с реакцией на березу, дуб, ольху, клен, орешник и другие деревья и кустарники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.