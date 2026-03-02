Форма поиска по сайту

02 марта, 11:45

Общество

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 4 марта

Плюсовая погода с мокрым снегом и дождем пришла в Москву

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 2 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 88% 2 марта

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 743 мм ртутного столба 2 марта

Психолог рассказала, что аффирмации помогают перестроить нейронные связи в мозге

Хронические заболевания домашних животных могут обостриться весной

Сезон аллергии может наступить в России раньше из-за смещения периода цветения

Эксперты заявили, что качественному сну мешают поздние подъемы в выходные

Развод супругов обсудят в программе "Миллион вопросов"

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 4 марта. Весна будет ощущаться в столице как минимум всю первую половину недели, затем вернутся ночные заморозки.

Медики предупредили, что при теплой ранней весне может сдвинуться сезон аллергии на начало марта, тогда как обычно он наступает не ранее конца месяца или даже начала-середины апреля. В зоне риска люди с реакцией на березу, дуб, ольху, клен, орешник и другие деревья и кустарники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

