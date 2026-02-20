"Новости дня": на ярмарке в Отрадном представили варенье из сосновых шишек и морошки

На ярмарке в районе Отрадное представили варенье из сосновых шишек, морошки, клюквы и брусники. Участник ярмарки Василий Ушаков рассказал, что дикая морошка содержит много витаминов и сохраняет полезные свойства при правильной технологии приготовления.

Покупателям рекомендуют внимательно изучать состав продукта. В натуральном варенье содержатся только ягоды, сахар и вода. Наличие крахмала, пектина или консервантов с индексом "Е" означает, что это не варенье, а ягодная намазка.

Подробнее – в программе "Новости дня".