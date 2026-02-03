Форма поиска по сайту

03 февраля, 12:05

"Новости дня": на московских ярмарках появились морозостойкие сорта капусты

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

"Москва – столица спорта": установлен рекорд по созданию российского флага с трещетками

В Москве начали тестировать новый электробус с технологией ночной зарядки

Температуру воздуха минус 21,1 градуса зафиксировали в Москве 3 февраля

25 дней осталось до наступления весны

Участники "Московского долголетия" смогут изучать в столичных вузах арт-терапию

"Атмосфера": атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба в Москве 3 февраля

Собянин рассказал, как проект "Производительность труда" помогает бизнесу

В МЖД сообщили о задержках пригородных поездов из-за морозов

В холодное время года на прилавках столичных ярмарок появляются специальные зимостойкие сорта белокочанной капусты – "Колобок" и "Амагер". Эти поздние сорта убирают последними, и они могут храниться до самой весны.

Под воздействием мороза внутри кочана запускается естественный процесс. Крахмал превращается в сахар, благодаря чему капуста становится сладкой, хрустящей и сочнее летних сортов. Она идеально подходит для зимних заготовок, щей, голубцов и тушеных блюд.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городедавидео

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

