"Новости дня": на московских ярмарках появились морозостойкие сорта капусты

В холодное время года на прилавках столичных ярмарок появляются специальные зимостойкие сорта белокочанной капусты – "Колобок" и "Амагер". Эти поздние сорта убирают последними, и они могут храниться до самой весны.

Под воздействием мороза внутри кочана запускается естественный процесс. Крахмал превращается в сахар, благодаря чему капуста становится сладкой, хрустящей и сочнее летних сортов. Она идеально подходит для зимних заготовок, щей, голубцов и тушеных блюд.

Подробнее – в программе "Новости дня".