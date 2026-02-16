Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 06:25

Экономика

"Новости дня": единые правила для сервисов рассрочки начнут действовать в РФ с 1 апреля

"Новости дня": единые правила для сервисов рассрочки начнут действовать в РФ с 1 апреля

"Новости дня": правила выдачи микрозаймов изменятся в России с 1 марта

Банк России готовит новые правила для рынка рассрочки на жилье

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году увеличат инвестиции в производства в 2,2 раза

Повышение утильсбора увеличило себестоимость импортируемых китайских автомобилей

Россияне с 1 марта не смогут оформить займ онлайн только по серии паспорта

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": Путин и Собянин обсудили развитие Москве

"Новости дня": пять новых навесов строят возле станции метро "Славянский бульвар"

В Минэкономразвития оценили потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

Единые правила для сервисов рассрочки вводятся в России с 1 апреля. Стоимость товара будет зафиксирована для всех покупателей, и способ оплаты больше не повлияет на итоговую сумму в чеке. Продавцы потеряют право прятать проценты внутри наценки.

Операторы сервисов не смогут взыскать более 20% от суммы задолженности за просрочку. Покупатели получили право на досрочный возврат средств без комиссии в любой момент. Максимальный период беспроцентной рассрочки составит 6 месяцев в этом году и сократится до 4 месяцев с 1 апреля 2028 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
экономикавидео

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика