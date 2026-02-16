"Новости дня": единые правила для сервисов рассрочки начнут действовать в РФ с 1 апреля

Единые правила для сервисов рассрочки вводятся в России с 1 апреля. Стоимость товара будет зафиксирована для всех покупателей, и способ оплаты больше не повлияет на итоговую сумму в чеке. Продавцы потеряют право прятать проценты внутри наценки.

Операторы сервисов не смогут взыскать более 20% от суммы задолженности за просрочку. Покупатели получили право на досрочный возврат средств без комиссии в любой момент. Максимальный период беспроцентной рассрочки составит 6 месяцев в этом году и сократится до 4 месяцев с 1 апреля 2028 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".