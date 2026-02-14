"Новости дня": В Москве усилили контроль за водоемами из-за потепления

Долгожданное потепление сделало столичные водоемы опасными, так как лед стал хрупким и ненадежным. За акваториями будут следить 26 поисково-спасательных станций, а патрулировать суда на воздушной подушке и спецтехника, способная двигаться по воде и тонкому льду со скоростью до 80 км/ч.

Также на водоемах организованы мобильные посты наблюдения и водолазный автомобиль для экстренной помощи. Подробнее – в программе "Новости дня".