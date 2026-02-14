Форма поиска по сайту

"Новости дня": В Москве усилили контроль за водоемами из-за потепления

В Москве в третий раз прошел фестиваль науки и музыки "Резонанс"

Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": Путин и Собянин обсудили развитие Москве

"Это Москва": топ-3 локации для посещения после прогулок на ВДНХ

Фестиваль "Сердца на льду" прошел на катке "Южный" 14 февраля

Кулинарные мастер-классы ждут гостей фестиваля "Масленица" в Москве

Чемпионат Москвы по танцам на колясках состоялся в Москве

Собянин рассказал, какие разработки применяют в деятельности городских служб

Московский фестиваль "Масленица" пройдет до 22 февраля

Долгожданное потепление сделало столичные водоемы опасными, так как лед стал хрупким и ненадежным. За акваториями будут следить 26 поисково-спасательных станций, а патрулировать суда на воздушной подушке и спецтехника, способная двигаться по воде и тонкому льду со скоростью до 80 км/ч.

Также на водоемах организованы мобильные посты наблюдения и водолазный автомобиль для экстренной помощи. Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
