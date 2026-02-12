"Новости дня": столичные колледжи открыли двери для будущих абитуриентов

В столичных колледжах стартовали дни открытых дверей, которые помогут выпускникам определиться с выбором профессии. На практических мастер-классах старшеклассники смогут попробовать себя более чем в 150 профессиях, в том числе пилота, оператора дронов, архитектора, специалиста по сестринскому делу.

Посетители увидят современные мастерские и лаборатории, пообщаются с преподавателями, студентами и будущими работодателями. Также можно задать вопросы о поступлении. Мероприятия проходят по будням и субботам в течение всего учебного года. Для участия необходима предварительная регистрация.

Подробнее – в программе "Новости дня".