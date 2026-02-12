"Новости дня": жилой комплекс по программе реновации возвели в Северном Измайлове

Жилой комплекс по программе реновации возвели в Северном Измайлове. Здание на 609 квартир построили из материалов преимущественно отечественного производства и с применением энергоэффективных технологий.

Входные группы и вестибюли сделали на одном уровне с улицей: без лестниц и порогов, что удобно для мам с колясками, людей старшего поколения и маломобильных жильцов. В подъездах предусмотрены помещения для консьержей.

Подробнее – в программе "Новости дня".