12 февраля, 02:30

Город

"Новости дня": жилой комплекс по программе реновации возвели в Северном Измайлове

"Новости дня": Московский зоопарк рассказал об адаптации белой медведицы

Фестиваль "Масленица" проведут на 30 площадках проекта "Зима в Москве"

Более 30 столичных клиник внедрили ИИ-сервисы

Метель накрыла Москву

Новости Москвы: напольную навигацию обновили в столичном метро

Уровень воды весной может подняться до опасных отметок из-за снежной зимы в России

"Новости дня": все табло московских автовокзалов начали работать в онлайн-режиме

"Интервью": Михаил Ершов – о результатах исследований в области переработки нефти

Москвичам рекомендовали пересесть на метро до конца рабочей недели из-за снегопада

Жилой комплекс по программе реновации возвели в Северном Измайлове. Здание на 609 квартир построили из материалов преимущественно отечественного производства и с применением энергоэффективных технологий.

Входные группы и вестибюли сделали на одном уровне с улицей: без лестниц и порогов, что удобно для мам с колясками, людей старшего поколения и маломобильных жильцов. В подъездах предусмотрены помещения для консьержей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

видео

