"Новости дня": россияне смогут проверить долги на "Госуслугах"

Возможности "Госуслуг" расширили для россиян. Теперь там можно проверить собственные долги или задолженности другого человека. Раньше это было доступно только на сайте Федеральной службы судебных приставов России.

Чтобы воспользоваться нововведением, в специальном разделе личного кабинета достаточно вести фамилию, имя и отчество человека, чьи долги интересуют пользователя, а также его дату рождения и регион проживания. Сервис выдаст всю информацию об исполнительном производстве. Проверить можно не только физическое, но и юридическое лицо.

Подробнее – в программе "Новости дня".