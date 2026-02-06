"Новости дня": новый пешеходный мост появится на Болотной набережной в Москве

На Болотной набережной в Москве появится новое место для прогулок у воды. Здесь началось строительство необычного пешеходного моста, который пройдет под автомобильным мостом.

Изогнутая конструкция длиной 170 метров соединит не разные берега Водоотводного канала, а протянется от дома культуры "ГЭС-2" до еще одного пешеходного моста – Чугунного. Новый мост возведут на участке, где Болотная набережная разделена улицей Серафимовича.

У сооружения будут четыре схода с лестницами и пандусами. Подробнее – в программе "Новости дня".