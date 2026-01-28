Новый мост имени академика Королева соединил Шелепихинскую набережную с Филевской поймой

Новый автомобильный мост имени академика Королева соединил Шелепихинскую набережную с Филевской поймой. Вместе с двумя мостами через реку Раменку, открытыми в прошлом году, он создал три альтернативных маршрута, сокращающих пробег машин на три километра.

Всего с 2011 года в Москве построили около 500 новых тоннелей, эстакад и мостов, что увеличило их количество более чем на 75%. Четырехполосный мост у Новозаводской улицы с пешеходными и велодорожками планируют открыть до конца 2028 года.

Новые мосты разгружают магистрали и становятся архитектурными символами районов.