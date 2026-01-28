Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 22:45

Город

Новый мост имени академика Королева соединил Шелепихинскую набережную с Филевской поймой

Новый мост имени академика Королева соединил Шелепихинскую набережную с Филевской поймой

Москвичам рассказали, как работают курьеры в условиях снегопада

На сайтах объявлений в Москве появились предложения по расчистке автомобилей

Температура в Москве опустится до минус 20–25 градусов в ближайшие ночи

Представители маркетплейсов заявили об отсутствии сбоев в сроках доставки из-за непогоды

Собянин: системе центрального теплоснабжения Москвы – 95 лет

Температура опустится до минус 25 градусов в Москве ночью 28 января

Собянин: Москва поддерживает разработки в области протезирования и реабилитации

"Деньги 24": поездки на такси подорожали на 25–30% из-за снегопадов в Москве

Теплые павильоны "Зимы в Москве" открыты для посетителей до 22:00

Новый автомобильный мост имени академика Королева соединил Шелепихинскую набережную с Филевской поймой. Вместе с двумя мостами через реку Раменку, открытыми в прошлом году, он создал три альтернативных маршрута, сокращающих пробег машин на три километра.

Всего с 2011 года в Москве построили около 500 новых тоннелей, эстакад и мостов, что увеличило их количество более чем на 75%. Четырехполосный мост у Новозаводской улицы с пешеходными и велодорожками планируют открыть до конца 2028 года.

Новые мосты разгружают магистрали и становятся архитектурными символами районов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоЕкатерина ЕфимцеваЕлена Любимова

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика