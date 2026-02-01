"Новости дня": психологи назвали общение с внуками эффективным средством против старения

Психологи выяснили, что вовлеченность старшего поколения в воспитание внуков помогает сохранить когнитивные функции мозга и замедлить старение. Совместные занятия улучшают память, концентрацию внимания и поддерживают скорость речи.

Исследование проводилось среди людей старше 50 лет. Наиболее положительный эффект отмечен у женщин, что, по мнению ученых, связано с тем, что бабушки чаще занимаются с внуками. При этом важна не продолжительность, а сам факт регулярного общения и вовлеченности в процесс.

Подробнее – в программе "Новости дня".