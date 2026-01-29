Форма поиска по сайту

29 января, 03:00

"Новости дня": центр "Моя карьера" подготовил более 75 программ обучения для пенсионеров

В центре "Моя карьера" в Москве помогают найти новую работу или пройти обучение. В частности, для пенсионеров подготовили более 75 коротких программ обучения с последующим трудоустройством в ведущие компании.

Москва является лидером России по количеству проживающих пенсионеров – в столице зарегистрировано 3 миллиона граждан серебряного возраста. Город создает все условия для их достойной жизни, предоставляя обширный спектр социальной поддержки.

Пенсионеры столицы могут рассчитывать на дополнительные выплаты, качественную бесплатную медицинскую помощь, скидки на оплату ЖКХ, бесплатное зубопротезирование и компенсации за телефонную связь. Особую поддержку получают работающие пенсионеры, для которых открыты двери центра "Моя карьера".

Подробнее – в программе "Новости дня".

