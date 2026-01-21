Форма поиска по сайту

Новости

Новости

21 января, 08:00

Экономика

"Новости дня": ЦБ РФ выпустит обновленные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей

Стоимость серебра обновила исторический максимум

Кредитный рынок в России вошел в пике

Аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово не состоялся

"Деньги 24": как отразится не состоявшийся аукцион на развитии аэропорта Домодедово

"Деньги 24": аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово не состоялся

"Деньги 24": аукцион по продаже московского аэропорта Домодедово пройдет 20 января

"Деньги 24": продажи смартфонов сократились в России в 2025 году

Средняя ставка по вкладам снизилась в 20 крупнейших банках России

Центробанк РФ объявил о скором изменении дизайна банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей. Новые купюры будут отличаться от предыдущих, а также получат усиленную защиту от подделок.

Как отметил регулятор, особое внимание уделяется тому, чтобы все банкноты были выполнены в едином стиле и легко распознавались людьми с плохим зрением и различными автоматическими системами.

Подробнее – в программе "Новости дня".

экономикавидео

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

