"Новости дня": ЦБ РФ выпустит обновленные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей

Центробанк РФ объявил о скором изменении дизайна банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей. Новые купюры будут отличаться от предыдущих, а также получат усиленную защиту от подделок.

Как отметил регулятор, особое внимание уделяется тому, чтобы все банкноты были выполнены в едином стиле и легко распознавались людьми с плохим зрением и различными автоматическими системами.

Подробнее – в программе "Новости дня".