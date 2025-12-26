Форма поиска по сайту

26 декабря, 22:45

Экономика

ЦБ презентовал обновленный дизайн купюры в 1 тысячу рублей

Финансовая грамотность 2025. Агентство по страхованию вкладов

Банк России представил обновленную банкноту в 1 тысячу рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной – достопримечательности региона, которые выбрали по итогам народного голосования: теплоход "Метеор", Дворец земледельцев в Казани и Саратовский автомобильный мост через Волгу.

Купюры могут поступить в обращение к концу следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Крамарова

