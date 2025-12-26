26 декабря, 22:45Экономика
ЦБ презентовал обновленный дизайн купюры в 1 тысячу рублей
Банк России представил обновленную банкноту в 1 тысячу рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.
На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной – достопримечательности региона, которые выбрали по итогам народного голосования: теплоход "Метеор", Дворец земледельцев в Казани и Саратовский автомобильный мост через Волгу.
Купюры могут поступить в обращение к концу следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.