ЦБ презентовал обновленный дизайн купюры в 1 тысячу рублей

Банк России представил обновленную банкноту в 1 тысячу рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной – достопримечательности региона, которые выбрали по итогам народного голосования: теплоход "Метеор", Дворец земледельцев в Казани и Саратовский автомобильный мост через Волгу.

Купюры могут поступить в обращение к концу следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

