"Новости дня": размер ручной клади в российских самолетах предложили сделать единым

Размер ручной клади в российских самолетах предложили привести к единым цифрам, независимо от модели лайнера и от того, какой авиакомпании он принадлежит.

По мнению авторов инициативы, неправильно, когда каждый авиаперевозчик сам устанавливает параметры ручной клади. В случае если размеры станут едиными для всех, это сделает полеты более удобными. При этом многие эксперты считают это предложение невыполнимым.

