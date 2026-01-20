"Новости дня": работающим пенсионерам Москвы поднимут пенсию с августа 2026 года

Работающим пенсионерам Москвы поднимут пенсию с августа 2026 года. Размер выплаты будет зависеть от суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил в Социальный фонд в прошлом году. Чем больше сумма страховых взносов, тем больше будет и доплата к пенсии. При этом право на перерасчет есть у всех работающих пенсионеров, даже у тех, которые трудились всего один месяц в году.

Также это относится и к тем, кто обеспечивает себя работой самостоятельно, например, индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Пенсия увеличится автоматически, никаких дополнительных заявлений для этого подавать не нужно.

