"Новости дня": подготовка к возведению пешеходного моста началась на Болотной набережной

Подготовка к строительству пешеходного моста стартовала на Болотной набережной. Его длина составит 170 метров, а ширина – 5,5 метра. На сооружении оборудуют четыре спуска со ступенями и пандусами для людей с ограниченными возможностями.

Основные работы будут проводиться с воды, чтобы не перекрывать движение по набережной. Для этого используют специальный флот: баржи, плавучий кран и буксиры.

Новый мост станет частью единого пешеходного маршрута, который соединяет Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

Подробнее – в программе "Новости дня".