13 января, 00:30

Город

"Новости дня": подготовка к возведению пешеходного моста началась на Болотной набережной

"Новости дня": подготовка к возведению пешеходного моста началась на Болотной набережной

Пассажирский автобус сбил человека в районе Бибирево

Праздничные локации Москвы продолжили работу после завершения новогодних каникул

В Коммунарке открыли новое здание школы на 1,1 тыс учеников

Коммунальные службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве

Более 100 рейсов были задержаны в Москве из-за снегопада утром 12 января

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Пожар произошел в автосервисе на востоке Москвы

Новости Москвы: на Болотной набережной построят новый пешеходный мост

1,1 тыс учеников смогут обучаться в новом корпусе школы в Коммунарке

Подготовка к строительству пешеходного моста стартовала на Болотной набережной. Его длина составит 170 метров, а ширина – 5,5 метра. На сооружении оборудуют четыре спуска со ступенями и пандусами для людей с ограниченными возможностями.

Основные работы будут проводиться с воды, чтобы не перекрывать движение по набережной. Для этого используют специальный флот: баржи, плавучий кран и буксиры.

Новый мост станет частью единого пешеходного маршрута, который соединяет Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

Подробнее – в программе "Новости дня".

