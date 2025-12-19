Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 12:00

Общество

"Новости дня": благотворительная акция "Подвешенный мандарин" началась на ярмарках Москвы

"Новости дня": благотворительная акция "Подвешенный мандарин" началась на ярмарках Москвы

"Атмосфера": минус 1 градус ожидается в Москве вечером 19 декабря

Сотни журналистов собрались в Гостином Дворе на прямую линию с Владимиром Путиным

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 86% 19 декабря

Госдума приняла законопроект о введении самозапрета на азартные игры

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 753 мм ртутного столба 19 декабря

В этом году Москва осталась практически без снега в декабре

Желтый уровень погодной опасности введен в Москве из-за тумана

Самый короткий световой день ожидается 21 декабря

В Роскачестве заявили, что какао защищает сосуды от вредных последствий долгого сидения

В преддверии новогодних праздников на ярмарках Москвы проходит акция "Подвешенный мандарин", где каждый может подарить немного тепла и заботы с помощью простых фруктов тем, кому особенно нужна поддержка.

В этом году мандарины, собранные на акции, будут направлены в детские дома и больницы ДНР и ЛНР, а также бойцам на фронт.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
обществогородвидео

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика