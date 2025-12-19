"Новости дня": благотворительная акция "Подвешенный мандарин" началась на ярмарках Москвы

В преддверии новогодних праздников на ярмарках Москвы проходит акция "Подвешенный мандарин", где каждый может подарить немного тепла и заботы с помощью простых фруктов тем, кому особенно нужна поддержка.

В этом году мандарины, собранные на акции, будут направлены в детские дома и больницы ДНР и ЛНР, а также бойцам на фронт.

Подробнее – в программе "Новости дня".