19 декабря, 12:00Общество
"Новости дня": благотворительная акция "Подвешенный мандарин" началась на ярмарках Москвы
В преддверии новогодних праздников на ярмарках Москвы проходит акция "Подвешенный мандарин", где каждый может подарить немного тепла и заботы с помощью простых фруктов тем, кому особенно нужна поддержка.
В этом году мандарины, собранные на акции, будут направлены в детские дома и больницы ДНР и ЛНР, а также бойцам на фронт.
Подробнее – в программе "Новости дня".
