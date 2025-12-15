Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 23:00

Транспорт

"Новости дня": поезда МЦД-1 временно ходят по другому расписанию

"Новости дня": поезда МЦД-1 временно ходят по другому расписанию

Новости Москвы: сервисы каршеринга предупредили о пике спроса на новогодних каникулах

"Олимпийский экспресс" начал курсировать в московском метро

Собянин: более 30 проектов улучшения дорожного движения завершено в САО

"Новости дня": в Москве изменятся цены на прохождение техосмотра авто

"Новости дня": поезда полностью обновили в электродепо "Сокол" в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 декабря

В Сингапуре запустили вендинг-автомат, продающий Ferrari и Porsche

Орнитолог рассказала, как ястребы-тетеревятники работают в столичных аэропортах

Несколько разворотов отменили в Москве для улучшения дорожного движения

Поезда МЦД-1 и "Аэроэкспрессы" в Шереметьево временно ходят по другому расписанию. Корректировки затрагивают период с 21:00 до 7 утра. Кроме того, ожидается увеличение интервалов до 1 часа на участке Савеловская – Лобня и до 30 минут от Савеловской до Бескудниково.

На площадке "Технополис "Москва" открыли новый центр подготовки для машиностроения. Освоить новую профессию смогут более 1,5 тысячи специалистов ежегодно. Данный центр закроет проблему дефицита кадров, а также обеспечит высокое качество подготовки.

В Москве завершена программа капитального ремонта городских поликлиник. За несколько лет реконструировали и оснастили новейшим оборудованием более 340 зданий. Кроме того, в 3,5 раза выросли объемы исследований УЗИ, КТ и рентгена, в 2,5 раза – МРТ.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородобществовидео

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика