"Новости дня": поезда МЦД-1 временно ходят по другому расписанию

Поезда МЦД-1 и "Аэроэкспрессы" в Шереметьево временно ходят по другому расписанию. Корректировки затрагивают период с 21:00 до 7 утра. Кроме того, ожидается увеличение интервалов до 1 часа на участке Савеловская – Лобня и до 30 минут от Савеловской до Бескудниково.

На площадке "Технополис "Москва" открыли новый центр подготовки для машиностроения. Освоить новую профессию смогут более 1,5 тысячи специалистов ежегодно. Данный центр закроет проблему дефицита кадров, а также обеспечит высокое качество подготовки.

В Москве завершена программа капитального ремонта городских поликлиник. За несколько лет реконструировали и оснастили новейшим оборудованием более 340 зданий. Кроме того, в 3,5 раза выросли объемы исследований УЗИ, КТ и рентгена, в 2,5 раза – МРТ.

Подробнее – в программе "Новости дня".

