05 декабря, 12:10

Город

"Новости дня": новостройку по реновации на Люблинской улице начали заселять

Новостройка по программе реновации на Люблинской улице в Москве начинает принимать новых жителей. В нее начали переезжать жители двух старых пятиэтажек с соседних улиц.

Квартиры в новом доме имеют готовую качественную отделку, просторные и светлые планировки. Для удобства жителей в подъездах установили современные лифты и специальные помещения для хранения детских колясок и велосипедов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

