Собянин: около 250 тыс москвичей получили квартиры по программе реновации

Около 250 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации, рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, в этом году планируется ввести около 2 миллионов квадратных метров жилья.

Новые дома решают не только жилищные, но и социальные задачи. В обновленных кварталах создаются рабочие места, развиваются малый бизнес, инфраструктура, спортивные и культурные пространства.

