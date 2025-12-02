"Новости дня": первый дом по программе реновации в Савеловском районе готов к заселению

В Савеловском районе Москвы завершается подготовка к заселению первого дома, построенного по программе реновации. Новостройка на Второй Хуторской улице включает 3 корпуса, в которых жителям предложат более 500 квартир с улучшенной отделкой.

Для будущих жильцов предусмотрен подземный паркинг, просторные холлы с местами для хранения колясок, а также оборудованные во дворе спортивные и детские площадки. В настоящее время специалисты завершают настройку инженерных систем.

Подробнее – в программе "Новости дня".