02 декабря, 17:10

Город

"Новости дня": первый дом по программе реновации в Савеловском районе готов к заселению

"Новости дня": первый дом по программе реновации в Савеловском районе готов к заселению

Сергей Собянин вручил московским семьям государственные награды "Родительская слава"

Момент массового ДТП на Варшавском шоссе попал на видео

Водителей попросили быть внимательнее на столичных дорогах из-за тумана

Авария произошла на МКАД в районе развязки с Каширским шоссе

"Мой район. Место встречи": район Северное Тушино с Марией Порошиной

Утреннюю партию из 349 билетов на "Щелкунчика" разобрали за считанные минуты

Тестирование нового поезда "Москва-2026" началось в столичном метро

Москвичам рассказали, будет ли снег в городе на этой неделе

"Это Москва. Инфраструктура": открыточные виды Москвы

В Савеловском районе Москвы завершается подготовка к заселению первого дома, построенного по программе реновации. Новостройка на Второй Хуторской улице включает 3 корпуса, в которых жителям предложат более 500 квартир с улучшенной отделкой.

Для будущих жильцов предусмотрен подземный паркинг, просторные холлы с местами для хранения колясок, а также оборудованные во дворе спортивные и детские площадки. В настоящее время специалисты завершают настройку инженерных систем.

Подробнее – в программе "Новости дня".

