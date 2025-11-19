"Новости дня": подтверждение личности по биометрии введут в РФ при посадке на поезд

Подтверждение личности по биометрии введут в РФ при посадке на поезд. В следующем году систему для начала запустят в тестовом режиме на некоторых маршрутах.

Чтобы воспользоваться таким сервисом, пассажиру нужно будет заранее зарегистрировать биометрические данные и дать согласие на их обработку. При этом останется возможность выбрать, как именно подтверждать личность – по паспорту или по биометрии.

Подробнее – в программе "Новости дня".