Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 12:10

Транспорт

"Новости дня": подтверждение личности по биометрии введут в РФ при посадке на поезд

"Новости дня": подтверждение личности по биометрии введут в РФ при посадке на поезд

Высокоскоростную ж/д магистраль планируют продлить до Урала

Беспилотные поезда "Ласточка" начнут курсировать по МЦК в 2026 году

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 ноября

Беспилотным грузовикам в России разрешили ездить без контролирующего человека

Новости мира: беспилотное аэротакси может появиться в Дубае в 2026 году

Россияне смогут использовать биометрию для посадки на поезд с 2026 года

В аэропорту Шереметьево установят 16 киосков самообслуживания в 2026 году

В Москве презентовали улучшенный плацкартный вагон

Дополнительные поезда из Москвы запустят с 26 декабря по 12 января

Подтверждение личности по биометрии введут в РФ при посадке на поезд. В следующем году систему для начала запустят в тестовом режиме на некоторых маршрутах.

Чтобы воспользоваться таким сервисом, пассажиру нужно будет заранее зарегистрировать биометрические данные и дать согласие на их обработку. При этом останется возможность выбрать, как именно подтверждать личность – по паспорту или по биометрии.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспорттехнологиивидео

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика