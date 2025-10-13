Форма поиска по сайту

13 октября, 06:00

Транспорт

"Новости дня": в Москве могут расширить сеть зарядных станций для электромобилей

"Новости дня": в Москве могут расширить сеть зарядных станций для электромобилей

В Москве планируют расширить сеть зарядных станций для электромобилей. Для этого будут привлекать инвесторов.

По словам гендиректора столичного Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергея Чумичева, с января 2026 года частные инвесторы смогут получить компенсацию в размере 50% от суммы затрат на технологическое присоединение зарядных станций для электромобилей к городским сетям. Данная мера поддержки позволит увеличить количество зарядных станций и адаптировать город к растущему числу электротранспорта.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

