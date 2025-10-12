Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 14:15

Транспорт

Автомобили с иностранными номерами заметили на парковках в районе Патриарших прудов

Автомобили с иностранными номерами заметили на парковках в районе Патриарших прудов

Собянин анонсировал строительство дорог у станции метро "Лесопарковая"

Москвичи начали использовать иностранные номера для уклонения от платы за парковку

Новый Юрловский путепровод свяжет три района в Москве

Москвичи совершили 235 миллионов поездок на электросамокатах за 7 лет

Автомобилисты начали менять российские номера на иностранные через маркетплейсы

Пассажиры рейса Turkish Airlines из Антальи не получили свой багаж

Речные трамвайчики в Москве будут работать круглый год

Экскурсии на речных электросудах стали регулярными в Москве

Экскурсии на электросудах будут проходить каждую неделю в Москве

В районе Патриарших прудов в Москве были замечены автомобили с иностранными номерными знаками. По словам экспертов, некоторые автовладельцы используют эту схему для уклонения от оплаты парковки, особенно на самых дорогих участках.

Они снимают настоящие номера и заменяют их на подложные или сувенирные, которые отсутствуют в официальных базах, что позволяет им не получать штрафы. Однако установить настоящего владельца автомобиля все же возможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоРоман КарловРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика