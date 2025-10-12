Автомобили с иностранными номерами заметили на парковках в районе Патриарших прудов

В районе Патриарших прудов в Москве были замечены автомобили с иностранными номерными знаками. По словам экспертов, некоторые автовладельцы используют эту схему для уклонения от оплаты парковки, особенно на самых дорогих участках.

Они снимают настоящие номера и заменяют их на подложные или сувенирные, которые отсутствуют в официальных базах, что позволяет им не получать штрафы. Однако установить настоящего владельца автомобиля все же возможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.