Номера с комбинацией "666" на автомобилях предложили запретить в России

Депутаты выступили с инициативой запретить использование на автомобилях номеров с комбинацией цифр "666". По их мнению, такая комбинация несет негативный подтекст и может оскорбить чувства верующих.

В России сохраняется высокий спрос на так называемые красивые номера, особенно с сочетаниями из трех одинаковых цифр. При этом их продажа носит неофициальный характер, так как номер является неотъемлемой частью автомобиля.

