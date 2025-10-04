Форма поиска по сайту

04 октября, 09:30

Номера с комбинацией "666" на автомобилях предложили запретить в России

Депутаты выступили с инициативой запретить использование на автомобилях номеров с комбинацией цифр "666". По их мнению, такая комбинация несет негативный подтекст и может оскорбить чувства верующих.

В России сохраняется высокий спрос на так называемые красивые номера, особенно с сочетаниями из трех одинаковых цифр. При этом их продажа носит неофициальный характер, так как номер является неотъемлемой частью автомобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

