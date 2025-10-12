"Новости дня": грузовой трамвай отреставрировали в Музее Транспорта Москвы

Раритетному грузовому трамваю вернули исторический облик. Реставрация длилась более двух лет, ее провели специалисты Музея Транспорта Москвы.

Трамвай выпустили в 30-е годы прошлого века на Сокольническом вагоноремонтном заводе. Он мог перемещать грузы весом до восьми тонн. В столице такие вагоны долгие годы использовались для внутренних грузовых перевозок и только в 80-х годах их стали заменять автомобилями. В процессе реставрации грузовую платформу полностью разобрали на детали, а также заменили поврежденные элементы.

