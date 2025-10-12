Форма поиска по сайту

12 октября, 01:10

Транспорт

"Новости дня": грузовой трамвай отреставрировали в Музее Транспорта Москвы

"Новости дня": грузовой трамвай отреставрировали в Музее Транспорта Москвы

Раритетному грузовому трамваю вернули исторический облик. Реставрация длилась более двух лет, ее провели специалисты Музея Транспорта Москвы.

Трамвай выпустили в 30-е годы прошлого века на Сокольническом вагоноремонтном заводе. Он мог перемещать грузы весом до восьми тонн. В столице такие вагоны долгие годы использовались для внутренних грузовых перевозок и только в 80-х годах их стали заменять автомобилями. В процессе реставрации грузовую платформу полностью разобрали на детали, а также заменили поврежденные элементы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородвидео

