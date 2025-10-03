Форма поиска по сайту

03 октября, 07:45

Несколько африканских стран планируют отменить визы для россиян

Несколько африканских стран планируют отменить визы для россиян

Африканские страны Зимбабве, Мозамбик, Замбия и Эсватини планируют упразднить визы для россиян. Уточняется, что в настоящий период ведется работа над двусторонними соглашениями. Предполагается, что в Зимбабве гражданам РФ позволят находиться без виз до 90 дней, а в остальных странах – до 30 дней.

Несмотря на растущую популярность Африки, поездки туда сопряжены с трудностями. Речь идет об отсутствии прямого авиасообщения, языковом барьере и необходимости в специальных прививках. На данный момент россияне уже могут посещать без виз 11 африканских государств, включая Тунис и Марокко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

