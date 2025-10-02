"Новости дня": ремонт девятиэтажки завершился в Вешняках

Ремонт завершился в девятиэтажке на Вешняковской улице в Москве. Специалисты провели работы по очистке панелей, демонтажу межпанельных швов, утеплению фасада минеральной ватой с последующей тонкостенной штукатуркой по системе "мокрый фасад".

При работах использовали современные технологии и материалы. Каждый этап рабочие сначала обсуждали с жителями. Всего в этом году на Вешняковской улице по технологии "мокрый фасад" приведут в порядок 8 жилых домов.

Подробнее – в программе "Новости дня".