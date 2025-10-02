Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 18:15

Город

"Новости дня": ремонт девятиэтажки завершился в Вешняках

"Новости дня": ремонт девятиэтажки завершился в Вешняках

"Новости дня": новостройку по реновации в Зеленограде заселили на 95%

Собянин выразил соболезнования семье главреда газеты "Вечерняя Москва" Куприянова

Москвичи начали собирать подписи, чтобы закрыть зоопарк в ТЦ на Ярцевской улице

До 30 минут стали экономить пассажиры в пути благодаря БКЛ метро в Москве

Сергей Собянин поздравил с Днем метростроителя работников и ветеранов отрасли

Стартовые пакеты для полумарафона "Моя столица" начали выдавать в Москве

Температура воздуха достигнет 15 градусов тепла в Москве 4 октября

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 3 октября

Собянин: основная часть обучения в колледжах Москвы отводится практике

Ремонт завершился в девятиэтажке на Вешняковской улице в Москве. Специалисты провели работы по очистке панелей, демонтажу межпанельных швов, утеплению фасада минеральной ватой с последующей тонкостенной штукатуркой по системе "мокрый фасад".

При работах использовали современные технологии и материалы. Каждый этап рабочие сначала обсуждали с жителями. Всего в этом году на Вешняковской улице по технологии "мокрый фасад" приведут в порядок 8 жилых домов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика