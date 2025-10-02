Собянин: жилье по программе реновации построят в районе Нагатино-Садовники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице утвердили проект планировки территории площадью 5,33 гектара в районе Нагатино-Садовники. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

На участке, ограниченном Коломенским шоссе, улицей Садовники и Проектируемым проездом № 5333, планируется построить жилье по программе реновации. Площадь квартир составит 35,09 тысячи квадратных метров.

Кроме того, предусмотрено возведение административно-делового комплекса, нежилая наземная площадь которого будет 10,13 тысячи "квадратов". Территорию будущего квартала благоустроят, а дорожно-уличную сеть реорганизуют. Проект реализуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома по реновации в районе Марьина Роща. Здание переменной этажности площадью 23 тысячи "квадратов" появится на Анненской улице. В нем будут три входные группы, нежилой первый этаж, а также комнаты для консьержей и колясочные.