23 октября, 10:15Город
"Мой район. Новости": дом на Библиотечной улице ремонтируют по специальной технологии
На Библиотечной улице в Москве завершается капитальный ремонт многоэтажки. Дому – 52 года, поэтому он нуждался в комплексном обновлении фасада и кровли. Для этого специалисты подобрали максимально подходящие материалы.
Работы проводили по специально созданной технологии. Стыки панелей утеплили и загерметизировали. Также рабочие заменили на подъездах козырьки и входные двери, облицевали цоколь и обновили ступени и пандусы.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".