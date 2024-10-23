"Мой район. Новости": дом на Библиотечной улице ремонтируют по специальной технологии

На Библиотечной улице в Москве завершается капитальный ремонт многоэтажки. Дому – 52 года, поэтому он нуждался в комплексном обновлении фасада и кровли. Для этого специалисты подобрали максимально подходящие материалы.

Работы проводили по специально созданной технологии. Стыки панелей утеплили и загерметизировали. Также рабочие заменили на подъездах козырьки и входные двери, облицевали цоколь и обновили ступени и пандусы.

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