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23 октября, 10:15

Город

"Мой район. Новости": дом на Библиотечной улице ремонтируют по специальной технологии

"Мой район. Новости": дом на Библиотечной улице ремонтируют по специальной технологии

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На Библиотечной улице в Москве завершается капитальный ремонт многоэтажки. Дому – 52 года, поэтому он нуждался в комплексном обновлении фасада и кровли. Для этого специалисты подобрали максимально подходящие материалы.

Работы проводили по специально созданной технологии. Стыки панелей утеплили и загерметизировали. Также рабочие заменили на подъездах козырьки и входные двери, облицевали цоколь и обновили ступени и пандусы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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