"Новости дня": в Сокольниках завершили обновление библиотеки имени Лермонтова

В Сокольниках завершили обновление библиотеки № 76 имени Лермонтова. Два года там меняли планировку и зонировали пространство. Теперь здание на улице Барболина стало просторным и уютным: появились новые места для чтения, компьютеры и беспроводной интернет.

Торжественное открытие состоится 13 сентября в 15:00. Гостей ждут поэтический квартирник, мастер-классы по скетчингу и изготовлению арома-саше. Вход свободный. Подробнее – в программе "Новости дня".